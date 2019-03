Kean: "Ancora tanti record da battere, imparo da CR7"

Grande protagonista di questa sfida è stato Moise Kean, autore del 2-0: "Cerco sempre di farmi trovare pronto, mi alleno con continuità per momenti come questi. Secondo più giovane a segnare in Nazionale? Più che contento, sono consapevole che questo è un motivo in più per lavorare. Ho ancora tanti record da battere. Accanto a Cristiano Ronaldo si impara sempre, è impossibile non farlo. Lo osservo e provo a migliorare con lui. Quando Mancini mi ha detto che avrei giocato ero contento e carico, voglioso di sfruttare quest'occasione. Immobile mi ha dato una grande palla, è soprattutto grazie a lui e alla squadra che ho segnato. Ho fatto un buon movimento, sapendo che c'era lo spazio libero e l'ho buttata dentro. È stata una grandissima emozione, sono contento".

Barella: "Gol dedicato a Cagliari"

Il primo gol, invece, è stato di Nicolò Barella: "Primo cagliaritano ad aver segnato in Nazionale? Non lo sapevo, lo dedico alla mia città. Mancini mi chiede di giocare più avanti per lasciar spazio a Jorginho e Verratti, due giocatori fantastici. Mi aiutano sempre molto e li ringrazio, ma chiunque vesta questa maglia dà sempre il massimo. Sono un calciatore che si sacrifica, ma con quest'assetto sono più libero di muovermi. Ho trovato anche il gol, meglio di così non poteva andare". Giulini lo ha valutato 45/50 milioni: "Non so quanto valgo, lo decide il Cagliari e il presidente. A me interessa solo far bene, per dare una mano al Cagliari a salvarsi e alla Nazionale".

Zaniolo: "Esordio? Un sogno che si avvera"

Partita d'esordio per Nicolò Zaniolo: "È un sogno che avevo da bambino, ora punto a migliorare giorno dopo giorno. Arrivare in Nazionale non è facile, ma restarci è difficilissimo. Le cose negative possono arrivare da un momento all'altra, bisogna avere la testa sulle spalle per superarle. In cosa posso migliorare? Nel vedere prima la giocata e nel piede debole. Posso giocare sia trequartista che mezzala, mi faccio trovare pronto quando Mancini mi chiama in qualsiasi ruolo. Futuro? Ora sono in Nazionale, non penso alle voci di mercato ma solo a rappresentare l'Italia al meglio. Voglio vincere la prossima partita e poi pensare alla Roma per raggiungere la qualificazione in Champions".

Quagliarella: "Serata fantastica, peccato per il gol"

Queste, invece, le parole di Fabio Quagliarella: "È stata una serata emozionante, ringrazio il pubblico. Poteva andare anche meglio, peccato per il gol ma va bene così. Speriamo di continuare in questo modo, sono sereno e prima o poi la palla per segnare arriva. Obiettivo Europeo? Navigo a vista, spero di continuare a far bene con la maglia della Sampdoria. Ora mi godo questa bella serata, sono tornato in Nazionale in uno stadio che mi ha voluto bene in passato. Tutto molto bello".