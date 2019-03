Ecco la giovane Italia di Roberto Mancini, promossa al primo esame sulla strada verso gli Europei del 2020. Archiviato l’ostacolo Finlandia a Udine, teatro del 2-0 finale sancito con un gol per tempo da Nicolò Barella e Moise Kean: parliamo rispettivamente di un 19enne al 5° gettone in Azzurro e del primo classe 2000 titolare in Nazionale, maglia destinata all’attaccante della Juventus già schierato a gara in corso lo scorso novembre nell’amichevole vinta contro gli Stati Uniti. Nessuno si sorprenda se la fiducia era giunta dallo stesso Ct alla vigilia della partita: "Penso che Kean sia un predestinato, è un giocatore che ha grandi qualità. Migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante". Mai parole furono più profetiche, d’altronde la mossa di gettare nella mischia il ragazzo nato a Vercelli da genitori ivoriani si è rivelata un successo. Promosso nel tridente insieme a Immobile e Bernardeschi, Moise ha confermato i primissimi traguardi raggiunti in carriera: primo millennial a segnare nei cinque maggiori campionati europei (in Bologna-Juve 1-2 del 27 maggio 2017), primo classe 2000 a realizzare una rete con la Nazionale italiana. Più di un segnale l’aveva concesso ad Allegri indirizzando con una doppietta il 4-1 all’Udinese dello scorso 8 marzo, exploit che aveva convinto Mancini a puntare su di lui sulla fascia per freschezza e duttilità offensiva. Scommessa vinta dopo una partita più che positiva, serata magica gratificata dal definitivo raddoppio al minuto 74’ su assist di Immobile. C’è quindi la firma di Kean nel successo che ritocca il bottino realizzativo della nuova era Azzurra, lui che più volte accostato a Balotelli si è messo in proprio andando a scomodare mostri sacri del calcio italiano nel segno della precocità.