Leonardo Bonucci prova a spegnere le polemiche che hanno seguito l'episodio chiave di Armenia-Italia: nel finale di primo tempo, un contatto aereo tra il difensore e Aleksandr Karapetyan era costato il secondo giallo all'autore del gol che aveva aperto il match di Yerevan. "Mi spiace che sia stato espulso per questa cosa", ha ammesso Bonucci ai microfoni di Sky Sport. "Io però nemmeno me ne ero accorto. Infatti, come si vede benissimo dalle immagini, non ho nemmeno protestato. Non sapevo nemmeno che Karapetyan fosse ammonito". Poi il difensore ha provato a spiegare la dinamica dell'accaduto: "Ho una ferita sull'arcata sopraccigliare, con due punti: quindi io sono saltato con lui e il mio gesto è stato solo per proteggermi dall'infortunio che ho avuto all'occhio".

L'attacco di Karapetyan: "Quello che hai fatto è vergognoso"

Le scuse di Bonucci arrivano così dopo il pesante sfogo dell'attaccante nel day after: "Ho grande rispetto per ciò che hai raggiunto in carriera", ha scritto su Instagram Karapetyan, "ma questo è vergognoso". Immagini alla mano, il contatto tra i due giocatori era effettivamente regolare e la caduta del difensore è ciò che potrebbe aver tratto in inganno l'arbitro. Un misunderstanding che è costato caro all'Armenia, e che Bonucci ha ora cercato di chiarire. Vedremo se la spiegazione convincerà Karapetyan.