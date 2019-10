L’obiettivo è la qualificazione agli Europei con tre gare d'anticipo. Un traguardo che l'Italia di Mancini può raggiungere contro la Grecia all'Olimpico. Per Bonucci sarà la novantaduesima partita in azzurro e proprio a Roma staccherà per presenze in nazionale un altro ex bianconero Alessandro Del Piero: "Contro la Grecia giocherò la novantaduesima gara e per raggiungere le 100 presenze dovrò giocare l'Europeo, ma a prescindere dai traguardi personali vogliamo regalare una grande partita e una vittoria al pubblico. Raggiungere la qualificazione con così largo anticipo sarebbe emozionante. Stiamo facendo un grande lavoro. Ci aspettiamo il massimo da chi sarà intorno a noi, sarà un Olimpico bellissimo e vogliamo regolare una serata storica all'Italia. La Nazionale in questo ultimo anno è stata una sorpresa. Pressiamo alti, abbiamo un nuovo modo di interpretare il calcio. All'inizio avevamo paura perché ci esponevamo alle ripartenze, ma ci abbiamo creduto e va dato merito a Mancini. Quando ti diverti in mezzo al campo diventa tutto più facile. Abbiamo riportato entusiasmo in nazionale". Bonucci potrebbe essere l’unico giocatore della Juventus contro la Grecia a scendere in campo, un cambio rispetto al passato nel quale il blocco bianconero caratterizzava l'Italia: "A volte sono l'unico italiano anche nella Juve – scherza Bonucci – C'è sempre stato un blocco e questo era importante per gestire in maniera più facile le competizioni con la nazionale. Anche questo gruppo però è affiatato e consolidato, ci troviamo a meraviglia giorno dopo giorno".

"Abbiamo fatto una promessa ai bambini"

Poi Bonucci è tornato sulla giornata che gli azzurri hanno passato all'Ospedale Bambino Gesù di Roma: "I bambini ci hanno regalato emozioni forti. Chi ha vissuto quei momenti sa cosa si prova stare all'interno di certi reparti e di certe camere. I bambini sono il sorriso della vita e regalano tanta forza. Auguro a tutte le persone che si affacciano in questo mondo di vincere le proprie battaglie. Abbiamo fatto una promessa ai bambini: vinceremo anche per loro".