Dopo sette gol nei primi sette mesi all'Atalanta, Scamacca si è scatenato con dieci centri negli ultimi due mesi esatti. Reti in Europa e in Coppa Italia, per quattro partite di fila in A per la prima volta nella sua storia. Nel periodo solo due hanno segnato di più in Europa. E intanto Koopmeiners eguaglia Gullit tra gli olandesi della A

Scamacca è on fire. Lo dicono i numeri, lo dice il rendimento, lo stare in campo, la sua presenza da titolare anche nel giorno di un mini turnover per Gasp. Contro la Salernitana sono arrivati tre punti pesantissimi in chiave rincorsa Champions e per arrivare al meglio all'appuntamento con la storia per raggiungere la finale europea.

Solo due meglio di lui in Europa

In questo scenario tanto, tantissimo, ha fatto Gianluca Scamacca. Tornato in Italia via West Ham e in gol sette volte in sette mesi, agosto-febbraio. Poi, da marzo, qualcosa è scattato. Dal 6 marzo, per la precisione, il giorno dell'andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting: segna lui. E non si ferma. In due mesi esatti (6 marzo-6 maggio) di gol ne ha fatti dieci. La doppietta ad Anfield e la rete al Velodrome, quella in Coppa Italia alla Fiorentina e il timbro a Salerno: mai aveva segnato per quattro partite consecutive in Serie A. E nel periodo solo Cole Palmer (12, con tanti rigori) e Harry Kane (11) hanno segnato più dello stesso Scamacca in tutte le competizioni (10, come Florian Wirtz) tra i giocatori dei cinque grandi campionati europei. E parlando di campionati europei… A Euro 2024 manca poco.