Infortunio Berardi, niente Nazionale: rimosso dai convocati

Domenico Berardi non partirà per Coverciano. Niente Nazionale per l'attaccante del Sassuolo, uscito malconcio dalla sfida di venerdì sera vinta contro il Bologna. Il classe 1994, a quota sette gol in 11 partite stagionali, è stato rimosso dall’elenco dei convocati al prossimo raduno azzurro, in programma da lunedì, in seguito dell’infortunio che lo rende indisponibile per le gare contro Bosnia Erzegovina e Armenia. Da vedere adesso chi Mancini chiamerà al suo posto e i tempi di recupero di Berardi, pedina fondamentale per De Zerbi. Il problema che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 74' in occasione della 12^ giornata di Serie A è apparso da subito da non sottovalutare affatto. L'infortunio muscolare del numero 25 neroverde, uscito dallo stadio zoppicando, porebbe essere un possibile stiramento. Berardi aveva chiesto la sostituzione accasciandosi al suolo e dimostrando di non essere più in grado di proseguire la partita, ma le sue condizioni in realtà sembravano precarie da diversi minuti (aveva iniziato la ripresa con una vistosa fasciatura alla coscia destra). Berardi sarebbe tornato in azzurro dopo un anno di assenza (ultima presenza in Italia-Stati Uniti 1-0 del 20 novembre 2018).