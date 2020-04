5/24

ALESSANDRO COSTACURTA. Ecco la figurina Panini di uno dei titolari della difesa di Sacchi, per sei partite su sette: tutte tranne la finale saltata per squalifica per colpa di un'ammonizione. Come successo solo pochi mesi prima nella finale di Champions League, col Milan, contro il Barcellona. Dopo una breve parentesi in panchina col Mantova, Costacurta ha ricoperto recentemente per nove mesi il ruolo di subcommissario della Figc. Ma è, soprattutto e ormai da tanti anni, uno dei talent della famiglia di Sky Sport.