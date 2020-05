Nel 2021 si sarebbe dovuto disputare il campionato europeo di calcio femminile, che però è slittato al 2022 e si giocherà dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. Il motivo di questo spostamento è dovuto all'impossibilità di ultimare le gare di qualificazione a causa del coronavirus, l'UEFA ha però reso note le date di recupero del girone B, quello che coinvolge anche l'Italia. Le azzurre ripartiranno il 17 settembre ospitando l'Israele e successivamente, il 22 settembre, andranno in Bosnia Erzegovina. Il girone di qualificazione si concluderà con una doppia sfida contro la Danimarca: il 27 ottobre in Italia e il primo dicembre in trasferta. Le ragazze di Milena Bertolini guidano il girone a punteggio pieno dopo sei gare, con tre punti di vantaggio proprio sulla Danimarca. La prima in classifica si qualifica direttamente alla fase degli Europei. Tra le seconde, invece, le migliori tre ottengono il pass per l'Inghilterra, mentre le altre sei si sfideranno ai playoff.

Il calendario del Gruppo B

17 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-Danimarca

17 settembre 2020: ITALIA-Israele

22 settembre 2020: Malta-Danimarca

22 settembre 2020: Bosnia Erzegovina-ITALIA

22 settembre 2020: Georgia-Israele

21 ottobre 2020: Danimarca-Israele

27 ottobre 2020: ITALIA-Danimarca

26 novembre 2020: Georgia-Malta

1° dicembre 2020: Israele-Malta

1° dicembre 2020: Danimarca-ITALIA

1° dicembre 2020: Georgia-Bosnia Erzegovina

Classifica: ITALIA 18 punti (gare disputate 6), Danimarca 15 (5), Bosnia Erzegovina 15 (7), Israele 4 (6), Malta 4 (7), Georgia 0 (7)