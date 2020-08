Cambia in via temporanea e solo per la finestra di settembre il regolamento che impone ai club di 'rilasciare' i propri giocatori in vista degli impegni delle nazionali. Per quanto riguarda le prossime gare dell'Italia con Bosnia e Olanda tamponi per tutti i convocati e lista di giocatori a 30 o 32

La Fifa ha deciso di modificare in via temporanea, per la finestra di settembre, le norme che 'obbligano' le squadre di club a rilasciare i propri giocatori per gli impegni delle nazionali. La decisione è stata presa tenendo conto dell'evoluzione della pandemia da coronavirus. Nella nota emessa dalla Fifa si legge: "Per garantire la salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nelle competizioni internazionali, il FIFA Council Bureau, in collaborazione con la UEFA, ha deciso che il regolamento che normalmente obbliga i club a rilasciare i giocatori nelle squadre nazionali non si applicherà nelle seguenti circostanze: 1- Quando deve essere completato un periodo obbligatorio di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni dopo l'arrivo nel territorio in cui ha sede la società che deve trasferire il giocatore alla nazionale, oppure la destinazione dove è programmata la partita della nazionale; 2- In caso di limitazioni al viaggio da o verso le destinazioni sopra menzionate; e quando le autorità competenti non hanno concesso ai giocatori selezionati alcuna specifica esenzione dalle predette decisioni". "Allo stesso modo - prosegue la nota - i partecipanti a tali partite giocate nell'ambito di periodi internazionali devono rispettare i protocolli di salute e sicurezza stabiliti dall'organizzatore della competizione". Nella nota la Fifa sottolinea che "queste modifiche transitorie al Regolamento sullo status e il trasferimento dei giocatori FIFA saranno applicabili durante il periodo internazionale tra il 31 agosto e l'8 settembre (squadre maschili) e dal 14 al 22 settembre (squadre femminili) 2020". "La situazione causata dalla pandemia si sta evolvendo rapidamente in tutto il mondo -sottolinea la Fifa - molti governi nazionali hanno reimpostato le restrizioni ai viaggi e all'immigrazione poiché il numero di casi è nuovamente aumentato. Alcune di queste misure influenzano direttamente le competizioni internazionali, come quarantene obbligatorie o isolamenti o restrizioni di viaggio".