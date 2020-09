Il difensore dà forfait per il riacutizzarsi di un problema preesistente: salta le gare contro Bosnia e Olanda. Ora il rientro all'Inter per le cure specifiche

Italia pronta a tornare in campo, ma non ci sarà Alessandro Bastoni. A poche ore dal match contro la Bosnia, che aprirà la Nations League degli Azzurri, il difensore classe '99 ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale per un pregresso risentimento ai flessori. Salterà dunque anche la sfida contro l'Olanda in programma lunedì. Bastoni sta già facendo ritorno all'Inter, dove verrà sottoposto agli esami clinici del caso per stabilire l'entità dell'infortunio muscolare e intervenire di conseguenza.