6 - GIOVANNI TRAPATTONI - Ct dal 2000 al 2004: 44 partite, 25 vittorie, 12 pareggi, 7 sconfitte. Percentuale di successi pari al 57% come Roberto Donadoni. Con lui in panchina l'Italia viene eliminata agli ottavi di finale ai Mondiali in Corea nel 2002 proprio dai padroni di casa e, successivamente, non riesce a superare la fase a gironi a Euro 2004 in Portogallo