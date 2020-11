Il presidente della FIGC Gravina ha espresso la propria preoccupazione per il mancato coordinamento di alcune ASL sulla concessione dei giocatori alla Nazionale e si è rivolto alle autorità di governo. La speranza è che la situazione possa essere risolta in tempi brevi, intanto la Fifa sta verificando le giustificazioni per le assenze dei calciatori

ASL. Ancora, Sempre, Loro . Se ne parla ovunque, se n'è discusso anche in Consiglio Federale. Perché le Aziende Sanitarie Locali che non decidono in maniera coordinata, liberando a singhiozzo i calciatori per le Nazionali, stanno creando molti problemi .

Gravina: "Preoccupato mancato coordinamento Asl"

"Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl - ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina -, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L'Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Avere pressione da altre federazioni in questo momento in cui dovremmo dare un segnale di partecipazione... lo dico con amarezza. Siamo l'unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo".

Il presidente federale Gravina, neo candidato all'Esecutivo Uefa, ne ha parlato con le autorità di Governo. La speranza è che in tempi brevi la situazione possa essere risolta: la richiesta è partita in maniera ufficiale. Intanto alla Fifa, da cui dipendono le eventuali sanzioni, stanno verificando le giustificazioni per le assenze dei giocatori: almeno per il momento prevalgono una linea morbida e una certa flessibilità. Anche se risulta difficile capire come un calciatore della Fiorentina si possa allenare allo stadio Franchi con il suo club ma non si possa allenare allo stadio Franchi con l'Italia.