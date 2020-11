Battere la Polonia per conquistare il primo posto nel girone di Nations League e ottenere punti preziosi per il ranking. È l'obiettivo dell'Italia, chiamata domenica ad affrontare la selezione di Brzeczek. Gli azzurri dovranno fare i conti, però, con qualche defezione. Molto probabilmente, infatti, non ci sarà Bonucci . Il difensore è arrivato in ritiro con un problema muscolare che lo ha costretto, anche oggi, ad allenarsi a parte : a 48 ore dalla partita la sua presenza (sarebbe la 100^ in azzurro) resta in forte dubbio. Il candidato principale a sostituirlo è Romagnoli che, in Nazionale, non gioca dal novembre dello scorso anno. Provato in quella posizione anche Bastoni, ma il rossonero è favorito ad affiancare Acerbi davanti a Donnarumma.

Pellegri e Kean lasciano il ritiro, in arrivo Okaka

Per Mancini (al suo posto dovrebbe esserci ancora Evani in panchina) ci sono un po' di problemi anche in attacco. Già in mattinata, infatti, Pellegri aveva abbandonato Coverciano: infortunio da valutare per lui dopo lo spezzone di gara disputato contro l'Estonia. Al giocatore del Monaco si è poi aggiunto anche Moise Kean, arrivato in ritiro con qualche guaio fisico e costretto a dare forfait per il match contro la Polonia. Il giocatore del Psg sarà sostituito da Okaka, in arrivo in serata. In vista di domenica non sembrano esserci problemi per Belotti: il Gallo si è allenato con una fasciatura al ginocchio destro ma sarà al centro del tridente, affiancato da Berardi e Insigne. In mezzo al campo, invece, troveranno spazio Locatelli, Jorginho e Barella.