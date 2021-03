13/13 ©Getty

L'ADDIO (DA GIOCATORE) ALLA NAZIONALE. Proprio quella in casa della Svezia sarà l'ultima di 117 presenze in azzurro per De Rossi. Il centrocampista resta in panchina nella gara di ritorno (nonostante la volontà di Ventura di farlo entrare e il celebre invito del centrocampista a far entrare un elemento più offensivo) e lo 0-0 finale vede l'estromissione dell'Italia dal Mondiale e l'epilogo dell'avventura azzurra del giocatore di Ostia, con un gesto da signore nei confronti degli avversari. L'indomani annuncia il definitivo ritiro dalla Nazionale