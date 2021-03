Il capitano azzurro mette in guardia la nazionale in vista dell'esordio nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022: "L'ultima volta ci siamo scottati, sul piano tecnico sarà una partita difficile, ma mentalmente questa squadra è matura". E sul momento difficile della Juventus: "Non stiamo facendo quello che ci aspettavamo. Il problema non riguarda Pirlo, ma tutta la squadra" Condividi:

L'Italia torna ad affrontare il girone di qualificazione ai Mondiali, a quattro anni di distanza dalla sconfitta contro la Svezia che non ha permesso agli azzurri di partecipare a Russia 2018. Una ferita che brucia ancora sulla pelle di chi all'epoca era in campo come Giorgio Chiellini. Il capitano della nazionale lo ha ricordato in conferenza stampa, spiegando come la squadra non sovvaluterà sicuramente l'Irlanda del Nord nella sfida di giovedì sera: "Nell'ultimo anno di normale c'è stato poco. Dobbiamo ancora fare l'Europeo e la fase finale della Nations League e ora siamo impegnati nelle qualificazioni dei Mondiali, è tutto strano. Non credo che sottovaluteremo l'impegno, anche perchè ci siamo già scottati l'ultima volta. Chi c'era lo ricorda ancora molto bene e chi non c'era lo ha visto dalla televisione. Non sono preoccupato dal punto di vista mentale, sappiamo che nelle qualificazioni mondiali non si può mai sbagliare, ancora di più di quelle europee. C'è una partita da vincere, consapevoli che non sarà facile dal punto di vista tecnico, ma mentalmente abbiamo la maturità giusta a prescindere dagli impegni che ci aspetteranno nei prossimi mesi".

"Futuro in nazionale? Non ci penso, ora sto bene" leggi anche Italia, calendario delle qualificazioni mondiali Chiellini ha poi parlato del suo futuro in nazionale, non ponendo però un limite, spiegando come la sua intenzione sia quella di pensare partita per partita: "Comincio le qualificazioni perchè sto molto bene e sono contento di iniziare, non penso molto avanti. Essere in nazionale mi dà sempre tanto entusiasmo, solo chi vive lo spogliatoio può capire quanto sia bello vivere e poter dare qualcosa a questo ambiente. Vogliamo sempre tutti andare in nazionale, nonostante i tanti impegni con il club, perchè questo ambiente è magico e ti rigenera. E' bello vedere crescere questo gruppo. Se pensiamo alla squadra che ha iniziato questo percorso due anni fa siamo cresciuti molto. La cosa più bella che ho visto è l'intercambiabilità di tutti, abbiamo alternato tantissimi giocatori per vari motivi e la squadra è sempre andata avanti. C'è un idea comune che viene assimilata da tutti e non è una cosa scontata. Abbiamo alcuni giocatori cardine, ma anche quando sono mancati tutti la squadra ha sempre fatto bene".