Dalla Spagna: "CR7 lascerebbe la Juve per il Real"

Secondo quanto riportato da Marca il campione portoghese sarebbe intenzionato a lasciare la Juventus qualora arrivasse un'offerta del Real Madrid. Ma secondo le nostre informazioni la pista non sarebbe abbastanza calda: come stanno le cose

La notizia arriva dalla Spagna, ed è inevitabile faccia discutere: secondo Marca, Cristiano Ronaldo lascerebbe volentieri la Juventus per far ritorno al Real Madrid. Secondo il quotidiano sportivo madrileno, il campione portoghese sarebbe felicissimo di tornare alla corte di Zinedine Zidane qualora i Blancos decidessero di richiamarlo: CR7 sarebbe infatti convinto che il suo ciclo in bianconero, dopo le delusioni europee delle ultime tre stagioni, sarebbe giunto al capolinea e sarebbe inoltre certo di poter dare ancora un grosso contributo, in termini di gol e di prestazioni, alla squadra con la quale ha giocato per nove stagioni - dal 2009 al 2018 - vincendo anche quattro Champions League. Stando sempre alle notizie di Marca, la palla passerebbe dunque al Real Madrid, che qualora dovesse avanzare una proposta e impostare una trattativa riceverebbe una risposta positiva dal cinque volte Pallone d'Oro.