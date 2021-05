Italia al lavoro in vista del test con San Marino

Prosegue il lavoro della Nazionale di Roberto Mancini nel pre-ritiro in Sardegna. In attesa delle scelte definitive del Ct per gli Europei, l'Italia si prepara al primo test amichevole: venerdì 28 maggio, a Cagliari, la sfida contro San Marino. Tutte le partite degli Europei su Sky Sport dall'11 giugno all'11 luglio

Prosegue il lavoro nel pre-ritiro in Sardegna da parte della Nazionale di Roberto Mancini. Un lavoro sul campo al mattino (esercitazioni, lavoro fisico di mantenimento della condizione, situazione degli infortunati), alternato a momenti di relax nel pomeriggio per i giocatori, qui accompagnati dalle famiglie. Venerdì il primo test amichevole contro San Marino a Cagliari (500 gli spettatori presenti, tutti ad invito), un’occasione per mettersi in mostra, in attesa delle scelte definitive di Mancini in vista dell’Europeo. Dopo San Marino, si salirà di livello con la sfida del 4 giugno a Bologna contro la Repubblica Ceca, per chiudere il giorno successivo a Coverciano contro l’Under 20. Incontri ravvicinati, per ruotare tutti i convocati. L’ultimo ad arrivare in ordine di tempo a Santa Margherita di Pula è stato il difensore Gian Marco Ferrari del Sassuolo.