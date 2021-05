Lo juventino protagonista della vittoria per 7-0 della Nazionale: "Ringrazio Mancini perché mi ha sempre fatto giocare dove mi trovo meglio. Qui mi fanno rischiare la giocata". E sul ritorno di Massimiliano Allegri in bianconero: "Sono felice del suo ritorno, è sempre stato un grande che ha gestito i giocatori portando tutti i risultati a casa"

Ha indossato la fascia da capitano, poi ha trascinato con un gol e due assist l’Italia sperimentale di Mancini. Federico Bernardeschi ha avuto anche la certezza da parte di Mancini di essere già tra i 26 convocati per l’Europeo. Nell’intervista alla Rai, qualche dichiarazione che può sembrare anche una piccola frecciatina ad Andrea Pirlo esonerato nella giornata di venerdì dalla Juventus: “In Nazionale mi sono sempre divertito e quando avviene escono fuori le qualità, qui mi fanno rischiare la giocata. Ringrazio Mancini perché mi ha sempre dato fiducia, mi ha sempre fatto giocare dove mi trovo meglio". E sul gruppo azzurro: "La qualità è altissima, quando ci sono tanti ragazzi così non è facile per il mister. Siamo stati tutti bravi a metterlo in difficoltà nelle scelte, da due anni siamo bravi. Mancini ha creato un grande gruppo, quando torniamo qui siamo a casa".

Il ritorno di Allegri

Ad attenderlo alla Juventus, dopo l’Europeo, ci sarà Massimiliano Allegri: "Sono felice - ha aggiunto - spero di godermi ancora Allegri. Sono molto felice del suo ritorno, è sempre stato un grande che ha gestito alla grande i giocatori portando tutti i risultati a casa".