Un altro campione del mondo nel Club Italia. Andrea Barzagli torna in azzurro per ricoprire il ruolo di assistente tecnico delle nazionali giovanili maschili. Spazierà dall'Under 20 all'Under 15 unendosi così a Daniele Rossi, protagonista agli Europei nello staff dell'Italia di Roberto Mancini. Per l'ex difensore della Juventus, che a luglio ha conseguito il patentino da allenatore UEFA A, si tratta della seconda esperienza fuori dal campo dopo essersi ritirato dal calcio giocato a maggio 2019. Per alcuni mesi, dal settembre dello stesso anno a maggio 2020, aveva affiancato Maurizio Sarri in bianconero per lavorare individualmente con i difensori. Un'avventura interrotta anche a causa della pandemia per l'esigenza di "vivere maggiormente la famiglia", come aveva spiegato in una sentita lettera pubblicata sui social.