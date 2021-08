Gli azzurri, campioni d'Europa in carica, tornano in campo per gli appuntamenti di qualificazione al Mondiale 2022. Tre gare in programma a settembre per la Nazionale di Mancini, prima a punteggio pieno: si inizia con la Bulgaria il 2, poi trasferta in Svizzera e chiusura al Mapei contro la Lituania

Primi impegni ufficiali da campione d'Europa in carica per la Nazionale di Roberto Mancini. Gli azzurri torneranno in campo in occasione delle sfide di qualificazione al Mondiale 2022, in un girone che vede l'Italia inserita insieme a Svizzera, Irlanda del Nord, Lituania e Bulgaria. Proprio contro la Nazionale di Petrov sarà la prima gara in programma a settembre, giovedì 2, seguita dai match contro gli elvetici e i lituani. Oggi scatta il raduno per i 33 giocatori convocati dal Ct, con la novità Scamacca e il ritorno di Zaniolo, oltre a quelli di Pellegrini e Sensi, costretti a saltare l'Europeo per infortunio. Al momento gli azzurri occupano il primo posto del gruppo C (davanti alla Svizzera, 6 punti) a punteggio pieno, grazie alle tre vittorie ottenute nelle prime tre giornate mantenendo la porta sempre inviolata. Ricordiamo che un posto a Qatar 2022 sarà garantito solo ai vincitori dei rispettivi gironi, mentre le seconde classificate dovranno affrontare gli spareggi. Questi i prossimi appuntamenti della Nazionale di Mancini.