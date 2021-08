Il problema al polpaccio accusato nel primo tempo con lo Spezia impedirà all'ex esterno della Spal di rispondere alla convocazione del ct Roberto Mancini in vista delle partite di Qualificazioni ai Mondiali contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. In dubbio Berardi, che si presenterà a Coverciano per essere valutato dallo staff della Nazionale

Niente Nazionale per Manuel Lazzari. L'esterno, sostituito ieri per un problema al polpaccio accusato nel primo tempo di Lazio-Spezia di Serie A, non potrà essere a disposizione del comissario tecnico Roberto Mancini per gli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 contro Bulgaria (2 settembre), Svizzera (5 settembre) e Lituania (8 settembre). "Si è fermato in tempo, non sembra un infortunio serio", aveva detto Maurizio Sarri nel post partita, preannunciando comunque un riposo di alcuni giorni per il suo giocatore. Al momento la Figc non ha però comunicato chi sarà il sostituto di Lazzari.