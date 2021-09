L'Italia torna in campo: domani sfida la Bulgaria

Gli Azzurri pronti a tornare in campo per le qualificazioni mondiali dopo la vittoria degli Europei: contro la Bulgaria si gioca giovedì 2 settembre alle 20:45 a Firenze. Mancini potrebbe ripartire dalla squadra che ha vinto la finale di Wembley contro l'Inghilterra. Solo la prima classificata nel girone conquista il pass diretto per il Mondiale 2022

L'Italia di Roberto Mancini torna in campo da campione d'Europa e lo fa in casa, a Firenze. Gli Azzurri saranno impegnati giovedì sera contro la Bulgaria nella partita valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. Al momento gli azzurri occupano il primo posto del gruppo C (davanti alla Svizzera, 6 punti) a punteggio pieno, grazie alle tre vittorie ottenute nelle prime tre giornate e mantenendo la porta sempre inviolata. Al ritorno in campo l'Italia si presenta forte di una striscia record con 37 partite di fila senza sconfitte, avviata in Italia-Ucraina 1-1 del 10 ottobre 2018, con ben 28 successi e 9 pareggi.