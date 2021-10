A pochi giorni dalle fasi finali di Nations League, il Commissario tecnico della Nazionale ha parlato al forum "Rinascita Italia: The Young Hope – La scuola fino a prova contraria" di diversi argomenti. Dal dibattito per la possibilità di vedere il Mondiale di calcio ogni due anni, alla panchina per Donnarumma al Psg: "Non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso possa aiutare a vincere la Champions"

Fra qualche giorno gli Azzurri si ritroveranno per dare la caccia (anche) alla Nations League nel 2021 da sogno dello sport italiano. Intanto il Ct Roberto Mancini ha preso parte al forum "Rinascita Italia: The Young Hope – La scuola fino a prova contraria". È stata l’occasione per parlare di diversi temi del momento. Intanto di Donnarumma: "Troppa panchina? Ha fatto una grande partita in Champions (contro il City, ndr), è il più grande portiere del mondo in questo momento e sebbene al Psg ci sia un altro grande portiere (Navas, ndr) non credo resterà ancora a lungo in panchina. Penso che possa aiutare il Psg a vincere la Champions", ha aggiunto Mancini, sottolineando che il fatto che l'ex portiere rossonero non giochi titolare con continuità "non credo sia un problema per la Nazionale".