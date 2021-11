De Rossi avrà un ruolo più operativo, lavorando a stretto contatto con le nazionali giovanili. Un nuovo passo per l'ex centrocampista verso il conseguimento del patentino UefaPro

Nuovo incarico in Federazione per Daniele De Rossi. Dopo aver affiancato Roberto Mancini a Euro 2020 nel ruolo di collaboratore tecnico, l'ex centrocampista è pronto a intraprendere una nuova avventura con un ruolo più operativo. Stavolta non più con la selezione maggiore, ma con le nazionali giovanili. De Rossi, infatti, lavorerà a stretto contatto con i giovani azzurri.