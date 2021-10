7/19 ©LaPresse

BOGDAN LOBONT (allenatore Romania under 20)



In Italia ha giocato una stagione con la Fiorentina e per ben nove anni, dal 2009 al 2018, è stato nella rosa della Roma. Finita l'esperienza in giallorosso, l'ex portiere rumeno ha immediatamente iniziato ad allenare in patria, al Cluj. Nel 2019 è diventato vice allenatore della Nazionale rumena, nel 2021 è passato al ruolo di allenatore della Romania under 20