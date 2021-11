Agli azzurri attesi da Svizzera e Irlanda del Nord si aggiunge il difensore del Sassuolo. Andrà a riempire la casella lasciata vuota dall'infortunato Chiellini. Sempre dal Sassuolo era arrivato Scamacca per Immobile Condividi

Cambia ancora il gruppo azzurro di Roberto Mancini in vista della doppia sfida di stasera a Roma contro la Svizzera e di lunedì prossimo in Irlanda del Nord che valgono il pass ai prossimi campionati del Mondo che si giocheranno in Qatar alla fine del 2022. Il ct ha infatti convocato il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari che prende il posto dell'infortunato Giorgio Chiellini. Sempre dal Sassuolo nei giorni scorsi era arrivato anche Gianluca Scamacca per sostituire l'altro infortunato di lusso Ciro Immobile

Oltre a Immobile e Chiellini fuori anche Zaniolo e Pellegrini leggi anche Italia, convocati per Svizzera e Irlanda del Nord Non è stata una vigilia facile quella dell'Italia. Mancini ha perso dall'inizio del raduno di Coverciano prima Zaniolo e Pellegrini e poi Immobile e Chiellini. Oltre a Scamacca e Ferrari i primi sostituti sono stati Cataldi e Pessina che non erano presenti alle prime convocazioni. Anche la Svizzera lamenta parecchie assenze di rilievo come quelle di Seferovic, Embolo ed Elvedi.