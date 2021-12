Gravina: "2021 indimenticabile, ora i Mondiali"

Il presidente della FIGC da Dubai in occasione dei Globe Soccer Awards: "È stato un anno fantastico e indimenticabile, sono orgoglioso della nostra Nazionale, di Mancini e di tutti i tifosi che hanno dato fiducia a questa squadra. Ma non è finita, abbiamo tanti sogni ancora da realizzare come la qualificazione ai Mondiali. Dobbiamo ritrovare lucidità e ritornare a essere la squadra speciale degli ultimi tre anni, non possiamo più sbagliare"

"Non vogliamo tornare indietro, ma vogliamo continuare a vivere e a coltivare questa realtà. Qualche sogno dobbiamo ancora centrarlo nel 2022. Rivedersi è sempre molto bello, abbiamo realizzato un'impresa sportiva ma abbiamo anche messo insieme tante emozioni e sentimenti che hanno trasformato la nostra squadra in una grande famiglia".

"Sono molto orgoglioso di aver vissuto, insieme a tantissimi italiani, un anno straordinario e indimenticabile. Ma lo sono soprattutto perché questi ragazzi lo hanno meritato davvero, loro come Mancini, tutto il club Italia e i tifosi che hanno riposto tantissima fiducia in questa Nazionale e sono stati ripagati con grande entusiasmo".

Cosa bisogna fare per realizzare il sogno Mondiale?

"Dobbiamo tornare a essere quella squadra speciale che abbiamo dimostrato di essere in tutto il 2021 e, soprattutto, negli ultimi tre anni. Bisogna recuperare quelle energie che ci sono mancate soprattutto in termini di lucidità nei momenti cruciali. Abbiamo sprecato due jolly, non possiamo più permettercelo. Ora attendiamo questa gara del 24 marzo, con la speranza di disputare quella del 29 e andare in Qatar".

Cosa bisogna fare per non far fermare il calcio?

"Non può fermarsi, è linfa per almeno 12 settori diversi e importanti per l'economia del nostro paese. Dobbiamo stare più attenti, vorrei confrontarmi con i nostri scienziati che possano indicarci una strada da percorrere per arrivare a delle condizioni ideali. Il 97/98% dei nostri atleti sono vaccinati, stiamo accelerando con la terza dose ma forse dobbiamo valorizzare meglio l'idea di un Super Green Pass a livello di gruppo e di spogliatoio, ci stiamo ragionando".