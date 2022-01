Roberto Mancini prepara gli spareggi per accedere ai Mondiali in Qatar. Il primo appuntamento da non sbagliare sarà a Palermo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord. La preparazione scatta con lo stage programmato a Coverciano in questa settimana dal 26 al 28 gennaio in cui il campionato di serie A si fermerà. Tra i 35 convocati Frattesi, Joao Pedro e Mario Balotelli

Tre giorni di lavoro, per ritrovarsi ma soprattutto per guardarsi in faccia e far ritornare quello spirito che solo 6 mesi fa ci ha portato a vincere il Campionato Europeo. Roberto Mancini ha un'idea fissa in testa, non fallire l'accesso a Qatar 2022. Sarebbe inaccettabile per il calcio italiano dopo l'assenza a Russia 2018 e a soli pochi mesi dal trionfo ai rigori di Wembley che ha riportato gli italiani in strada con le bandiere tricolore. Resettare e ripartire, cancellando gli ultimi mesi di un 2021 che per lo sport italiano è stato da incorniciare.