Per lo stage per la Nazionale italiana in programma da mercoledì a venerdì a Coverciano il ct Roberto Mancini ha convocato 35 giocatori. Non solo il ritorno di Balotelli ma anche altre 7 novità assolute (Carnesecchi, Luiz Felipe, Scalvini, Fagioli, Frattesi, Samuele Ricci e Joao Pedro) da testare in vista dei playoff per la qualificazione al Mondiale in Qatar, in programma a marzo. Ecco la lista completa dei convocati

COME FUNZIONA LO STAGE E TUTTE LE DATE