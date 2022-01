Sono stati tre giorni di stage utili al Ct Roberto Mancini per valutare diversi giocatori in vista dei prossimi impegni della Nazionale , che nel mese di marzo sarà chiamata ad affrontare i playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 (l'Italia affronterà la Macedonia del Nord e, in caso di passaggio del turno, la vincente di Portogallo-Turchia in finale). È terminato il raduno di Coverciano, nel quale sono state provate diverse variazioni tattiche con interpreti differenti anche in base ai sistemi di gioco.

La base è il 4-3-3. Ma si valutano alternative

Mancini è stato chiaro: il modulo base dal quale ripartire è il 4-3-3, lo stesso che ha permesso all'Italia di vincere gli ultimi Europei. Il centravanti titolare è Immobile, che sta lavorando anche per giocare come punta unica. Ai fianchi di Ciro, con Chiesa out per infortunio, i prescelti del Mancio sono Domenico Berardi e Lorenzo Insigne. Ma attenzione anche a possibili variazioni tattiche. Gli Azzurri hanno spesso provato il 3-5-2, modulo nel quale sono stati testati i due giocatori probabilmente più attesi di questo stage, Mario Balotelli e Joao Pedro, potrebbero rappresentare delle valide alternative in avanti. I due non sono stati provati insieme: Supermario è stato schierato in coppia con Berardi, l'italo-brasiliano in tandem con Scamacca. Sempre in ottica 3-5-2, si è lavorato sulla necessità di avere un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce e che possa spingere e fare cross. Chi ha lavorato di più in questo senso è stato De Sciglio, in alternativa a Di Lorenzo e in attesa che tornino a disposizione Spinazzola, Emerson e Biraghi. Un'altra variante provata è quella che permetterebbe alla squadra di schierarsi con una sorta di 3-4-1-2 nel quale Insigne potrebbe fungere da trequartista alla spalle di Immobile e Berardi: una soluzione, quest'ultima, da utilizzare in corso d'opera quando gli avversari si chiudono e c'è bisogno di risolvere le partite.