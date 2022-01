Stage finito: perché l'Italia non gioca partite

Terminata la tre giorni di lavoro a Coverciano: gli azzurri non hanno giocato amichevoli. Il Ct ha lavorato su schemi e spirito di squadra, lo stesso che ha permesso di vincere il Campionato Europeo. Sotto osservazione in particolare Balotelli, Joao Pedro e Zaniolo. Valutazioni con vista sul 24 marzo, data dello spareggio contro la Macedonia del Nord MANCINI: "SCAMACCA TITOLARE A MARZO? POSSIBILE" Condividi

Tre giorni utili per valutare la condizione fisica e l'adattabilità agli schemi azzurri in vista dei prossimi impegni della Nazionale, su tutti i playoff per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 in calendario a marzo: sono stati quelli del raduno di Coverciano voluto da Roberto Mancini, conclusi venerdì e oggetto nei prossimi giorni di analisi e riflessioni da parte del Ct dell'Italia. Due i nomi più attesi dello stage: Mario Balotelli ("Non è la carta della disperazione" ha assicurato Mancini) e Joao Pedro ("Ha delle qualità tecniche importanti, è un giocatore bravo"). Entrambi sono stati testati nel 3-5-2, uno dei moduli provati nel corso dello stage. Ma non è questa l'unica novità.

Le alternative al 4-3-3 approfondimento I giocatori più preziosi mai chiamati in Nazionale La base tattica resta il 4-3-3 ma si valutano alternative. Nel 3-5-2 Mancini ha cercato di individuare tra i giocatori a sua disposizione nella tre giorni di Coverciano anche degli esterni in grado di giocare su entrambe le fasce e spingere. In attesa di Spinazzola, Emerson e Biraghi, tutti assenti, il più pungolato da questo punto di vista è stato Mattia De Sciglio. Altra soluzione tattica provata è il 3-4-1-2, con Insigne trequartista alle spalle di Immobile e Berardi: idea che potrebbe tornare utile a gara in corso, contro avversari chiusi e contro i quali occorre trovare delle contromosse. Tra i giocatori monitorati con attenzione dal Ct c'è stato Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma è stato provato nel 4-3-3 sia come esterno nel tridente offensivo che come mezzala d'attacco. Altro profilo sotto osservazione è stato quello di Stefano Sensi: il centrocampista, prossimo al trasferimento alla Sampdoria, è stato testato come vice-Jorginho.

Niente amichevoli, priorità al gruppo vedi anche Insigne e Locatelli aprono le letterine dei tifosi Nonostante la sosta del campionato di Serie A, legata agli impegni di nazionali asiatiche (in campo dal 27 gennaio all'1 febbraio), centro-nord americane (dal 28 gennaio al 2 febbraio)e sudamericane (dal 27 gennaio al 2 febbraio), la squadra di Roberto Mancini non ha giocato amichevoli. Il Ct ha utilizzato i giorni di Coverciano per fare gruppo, calibrare gli allenamenti e aumentare ulteriormente l'affiatamento in vista di partite da "dentro o fuori" come i playoff per i Mondiali di Qatar 2022: l'intento era quello di guardarsi in faccia e far riemergere quello spirito che 6 mesi fa ha portato l'Italia a vincere il Campionato Europeo, lo stesso che potrebbe evitare al calcio azzurro un'altra assenza dai Mondiali dopo quella di Russia 2018.