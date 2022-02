Il Ct ha dato il via a una serie di incontri localizzati: il primo è avvenuto a Milano, dove Mancini - accompagnato da Oriali - ha accompagnato una "cena azzurra" alla quale hanno partecipato Romagnoli, Tonali, Calabria, Florenzi, Bastoni, Barella, Sensi, Pessina e Toloi. Si è parlato delle prossime convocazioni in vista dei playoff e della voglia di qualificazione al Mondiale, con il Mancio che ha fatto anche un discorso motivazionale

I playoff di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini (la prima gara contro la Macedonia del Nord si giocherà il prossimo 24 marzo e l'eventuale finale contro la vincente di Turchia-Portogallo il 29) ed è tempo di iniziare a creare il giusto clima in vista di un appuntamento - speriamo doppio - da non sbagliare. Per questo Roberto Mancini ha dato il via a una serie di incontri localizzati: il primo è avvenuto a Milano, dove lunedì 21 febbraio il Ct, accompagnato da Gabriele Oriali, ha organizzato una cena azzurra in un noto albergo del centro.