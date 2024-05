"La questione riguarda i nostri azionisti, noi non ne siamo a conoscenza bene. Posso garantire la solidità della società, stiamo facendo un percorso virtuoso e non abbiamo problemi". Così l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta sulla questione del cambio fondo. L'Inter, infatti, sembra esser sempre più vicina al cambio di proprietà. Entro martedì 21 maggio il presidente nerazzurro Zhang dovrà restituire a Oaktree il prestito da 380 milioni di euro. Altrimenti si procederebbe con la cessione della proprietà, considerato che nel momento della sottoscrizione del prestito, per la precisione 3 anni fa, la proprietà cinese aveva dato come garanzia le quote nerazzurre. "Aggiungo – ha continuato Marotta – che sotto la gestione Zhang le cose sono andate molto bene, Steven Zhang e la sua famiglia hanno a cuore l'Inter, qualsiasi decisione sarà presa con tanto amore per questa squadra. E sono ottimista che si possa proseguire così". Poi, un messaggio per i tifosi: "A loro dico di stare tranquilli, siamo una bella realtà, abbiamo un gruppo solido. Non c'è nessuna preoccupazione dal punto di vista finanziario ed economico".

