Dove vedere Inter-Lazio

I numeri di Inter e Lazio

Dopo il 2-0 del match d’andata dello scorso 17 dicembre, l’Inter potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro la Lazio in Serie A per la prima volta dal 2016/17. L’Inter ha vinto le ultime due partite contro la Lazio in campionato e non ottiene più successi di fila contro i biancocelesti in Serie A dal periodo tra il 2008 e il 2010: quattro in quel caso, con José Mourinho alla guida. L’ultimo successo della Lazio contro l’Inter al Meazza in campionato risale al 31 marzo 2019 (1-0 con gol di Sergej Milinkovic-Savic); da allora, quattro successi consecutivi dei nerazzurri in gare casalinghe contro i biancocelesti in Serie A, con uno score complessivo di 9-3. L’Inter ha guadagnato 92 punti in 36 gare di questo campionato; in caso di successo in entrambe le ultime due giornate i nerazzurri salirebbero a quota 98, stabilendo il loro record assoluto di punti in una singola stagione di Serie A (superando appunto i 97 del 2006/07). L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in 21 match in un singolo campionato per la prima volta nella sua storia in Serie A; i nerazzurri potrebbero anche eguagliare il record assoluto di clean sheet in una stagione nella storia del torneo: 22, stabilito dal Milan nel 1993/94 ed eguagliato dalla Juventus nel 2013/14, 2015/16 e 2017/18. L’Inter (101 reti nel 2023/24) ha segnato almeno 100 gol in tutte le ultime cinque stagioni tra tutte le competizioni, dopo che nelle precedenti 88 stagioni nella sua storia (dal 1929/30) aveva tagliato questo traguardo solo sei volte. Dal debutto con i biancocelesti di Igor Tudor (30ª giornata), la Lazio ha guadagnato 16 punti in sette partite di Serie A, record al pari di Inter e Atalanta. In più, solo il Bologna (due) ha subito meno gol dei capitolini (quattro) nel periodo. Inter (18) e Lazio (17) sono due delle tre formazioni che hanno colpito più legni in questa stagione di Serie A, davanti a loro troviamo infatti solo la Fiorentina (21).