Nicolato: "Serie C? Non volevo offendere nessuno"

L'allenatore degli Azzurrini ha parlato alla vigilia della partita contro la nazionale montenegrina: "Non ci vediamo da quattro mesi e non è saggio cambiare qualcosa, vogliamo riprendere la strada che avevamo lasciato. Sappiamo che non sarà facile, i nostri avversari sanno ripartire molto bene in contropiede e un hanno un centravanti di grande valore"

"Occorre discutere e riflettere sull'utilizzo dei giovani. Se continuiamo così, dovremo pescare dalla Serie C o trovare oriundi". Si era espresso così nei giorni scorsi il CT della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato. L'allenatore, intervenuto alla vigilia della partita contro il Montenegro valida per le qualificazioni agli Europei del 2023, è tornato su quelle dichiarazioni. "Ho visto che qualcuno si è risentito delle mie parole che non volevano essere assolutamente offensive verso qualcuno, né volevo fare polemica. Non ho l'abitudine di giudicare il lavoro degli altri, né di criticare. La mia era solo la volontà di mettere sul piatto della discussione la salvaguardia del mondo che noi amiamo, di cui facciamo parte, lo sport che credo sia amato da tutti. Volevo solo porre l'attenzione su un argomento che secondo me merita delle riflessioni e sollecitare il contributo di tutti affinché le cose vadano per il meglio. Non è una mia opinione, ma un dato di fatto e io sento la responsabilità di non girarmi dall'altra parte".