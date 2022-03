Molto difficilmente Mancini sarebbe andato oltre il Mondiale, al di là della durata del contratto (fino al 2026). La volontà della Figc è continuare con lui ma, in caso di addio, occhio al nome di Fabio Cannavaro. Nei pensieri della federazione sarebbe stata un’ipotesi concreta (magari in tandem con Lippi) per il nuovo corso post Mondiale. E se invece dovesse guidare l’ennesima ricostruzione azzurra? Nel video i dettagli

MANCINI: "DELUSIONE TROPPO GRANDE PER PENSARE AL FUTURO"