La sconfitta contro la Macedonia del Nord ancora brucia. Non vedere l'Italia in Qatar è un mix di delusione e frustrazione, non solo tra i tifosi ma anche per chi veste (o ha vestito) la maglia azzurra. Come Mario Balotelli che, intervistato da Peppe Di Stefano, ha confessato: "La sconfitta dell'Italia ha fatto male a tutti. Anche io sono stato molto male. Non è solo la mancata convocazione contro la Macedonia. Col Mondiale a dicembre, la possibilità di tornare in nazionale c'era comunque. Non è che le porte erano chiuse: ho perso un'opportunità importante anche io. Fa davvero male vedere l'Italia fuori dal Mondiale".