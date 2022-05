Mancio: "Chiuso un ciclo, si riparte dai giovani"

Domani sarà il giorno di Italia-Argentina, 'Finalissima' in programma a Wembley alle 20.45 tra la vincitrice dell'Europeo e quella della Copa America. Alla vigilia della sfida, ha parlato il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini: "Che piacere essere qui. Nemmeno dodici mesi fa qui festeggiavamo la vittoria dell'Europeo, per questo c'è anche un po' di emozione". L'allenatore azzurro ha poi definito il match di domani come 'la fine di un ciclo': "La gara di domani concluderà un ciclo. Non vuole dire che andranno via 15-20 giocatori, ma da mercoledì inseriremo dei giovani per capire quanto valgono e se potremo contare su di loro per il futuro". A proposito di giovani, Mancini ha precisato quanto sia importante ripartire da loro: "Stiamo cercando di lavorare per migliorare e per il futuro. Se i club fanno o non fanno giocare i giovani non posso deciderlo io. Cercheremo di fare le cose per bene e di avere più conoscenza dei giovani, ma non possiamo pregare nessuno. Siamo riusciti a vincere un Europeo, nonostante mille difficoltà".