L'attaccante azzurro nella conferenza stampa prima di Italia-Inghilterra: "Andrò dall'altra parte del mondo, ma per la Nazionale ci sarò sempre. Non lascio". Su Maradona: "Maradona ce l'ho tatuato sulla pelle, sono tifosissimo del Napoli e lui per noi ha fatto tantissimo. Spero di alzare questo trofeo domani"