Italia, le partite in programma a giugno

Dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, l'Italia torna in campo per la 'Finalissima' e per le prime sfide di Nations League. Gli azzurri disputeranno ben cinque partite in quattordici giorni: si comincia già stasera contro l'Argentina, nella nuova 'Finalissima' a Wembley tra la squadra campione d'Europa e la squadra vincitrice della Copa America. Sarà anche una sfida in ricordo di Diego Armando Maradona. In seguito ci saranno solo due giorni di pausa per i ragazzi di Roberto Mancini, che torneranno in campo sabato 4 giugno contro la Germania, contro cui poi chiuderanno nuovamente il 14 giugno questo 'tour de force' prima delle vacanze estive.