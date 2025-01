Haaland in Blue a vita. Dopo l'indiscrezione riportata da The Athletic è arrivata anche l'ufficialità: l'attaccante ha prolungato il contratto con il Manchester City, che era in scadenza nel 2027. La nuova intesa prevede un rinnovo fino al 2034 e, secondo la testata, gli garantirà uno dei contratti più ricchi nella storia. L'altra novità del nuovo contratto sarebbe la rimozione della clausola rescissoria che aveva 'spaventato' i Citizens nelle ultime stagioni per un possibile futuro corteggiamento del Real Madrid. Secondo il fresco prolungamento, il norvegese giocherà invece a Manchester fino ai 34 anni e, in ogni caso, attorno a lui sarà costruita la squadra del futuro. "Sono davvero felice - ha commentato il classe 2000 -. "Il Manchester City è un club speciale, pieno di gente fantastica e con sostenitori straordinari: è il tipo di ambiente che aiuta a tirare fuori il meglio da tutti. Pep, lo staff, la squadra e tutti al club mi hanno aiutato tantissimo negli ultimi due anni, voglio continuare a crescere e lavorare per migliorare e cercare di raggiungere maggiori successi in futuro".

La lettera di Haaland: "Cari difensori..."

111 gol in 126 presenze con il City, Haaland è a quota 79 in Premier League e ora avrà tante stagioni davanti per provare a battere il record all-time di Alan Shearer, autore di 260 reti nella competizione. Nel frattempo il norvegese, con una lettera, ha voluto scrivere ai suoi avversari: "Cari difensori, stavo riflettendo sugli ultimi anni insieme - recita l'attaccante -. Come ogni relazione ci sono stati alti e bassi, ma questo è naturale. Sì, abbiamo avuto le nostre battaglie ma mi avete spinto a mostrare la parte migliore di me stesso. Anche se le cose possono scaldarsi ogni tanto, abbiamo tutti bisogno di rilassarci. Comunque, ci sono stati tanti rumors recentemente, lo capisco. A volte potreste non volermi attorno, ma io penso che abbiamo bisogno uno dell'altro. In altre parole voi mi completate. Quindi quello che ho da dirvi è mi dispiace, sono qui per restare".