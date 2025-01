Nell'ultima partita la Juve ha totalizzato quasi 100 km, con dei picchi come McKennie e Koopmeiners. Anche secondo lei la squadra è in crescita sul piano fisico?

"La squadra è stata sempre bene sul piano fisico. Sono partite diverse, dove la richiesta fisica del giocatore è diversa. Lo sapete anche voi che abbiamo avuto situazioni non facili da gestire, con giocatori che per problemi fisici non sono potuti andare in campo, ma chi è andato in campo ha sempre fatto bene, sia sul piano fisico che dell'atteggiamento. Nell'ultima abbiamo sbagliato qualcosa di troppo che possiamo far meglio per alzare ulteriormente il nostro livello"