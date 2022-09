L'Italia ko con l'Inghilterra: Rovella espulso

In amichevole la Nazionale guidata da Nicolato paga gli errori nei minuti iniziali. Gli inglesi segnano subito due gol con Brewster. Pellegri è uscito al 28' per infortunio. Nel finale espulso Rovella. In vista dell'Europeo di giugno, lunedì un altro impegno: amichevole contro il Giappone

Era soltanto un test, anche se così non voleva fosse considerata la sfida all’Inghilterra il Ct dell’Under 21 Paolo Nicolato: “Non è un’amichevole -aveva detto alla vigilia il commissario tecnico degli azzurrini- Ci farà capire di chi ci possiamo fidare”. E ora qualche riflessione può farla, il Ct, visto come è finita: 2-0 per gli inglesi, molto forti, allo stadio Adriatico di Pescara. Anche se l'Italia a parte i primi dieci minuti iniziali non ha fatto male, anzi. Una sconfitta indolore, comunque, per una squadra che schierava titolari Miretti, Rovella, Cambiaso, Okoli, Scalvini e Pellegri. Nella ripresa, anche grazie agli ingressi di Udogie e Fagioli, l’Italia è cresciuta e avrebbe potuto trovare almeno un gol. Ma è’ stato l’avvio choc a rovinare tutto: dopo 3 minuti è il romanista Bove a provocare un rigore per fallo su Gallagher. Il penalty viene trasformato da Brewster. L’attaccante dello Sheffield United si è ripetuto due minuti dopo, stavolta su azione, su un altro errore della difesa italiana e di Bove, battendo Plizzari. E' la prima sconfitta di questo biennio azzurro per il Ct Nicolato. Contro gli inglesi era la prima delle due amichevoli previste in questa sosta. La seconda sarà lunedì contro il Giappone. Per continuare ad avvicinarsi all’Europeo del prossimo giugno. Contando che l’Italia possa dimostrare di essere anche migliore di questa.