È nato nell'anno del trionfo di Berlino e potrebbe esordire in azzurro nelle amichevoli che l'Italia giocherà al posto del Mondiale. È stato il primo 2006 a esordire in A, l'idolo è Messi, fantasista tecnico e mancino. Con Bernardo Corradi ha debuttato a 14 anni nell'Under 17 e segnato quasi sempre. Scuola Udinese, lo scorso anno è stato tra i protagonisti in Primavera

I 31 CONVOCATI DA MANCINI