 Italia Grecia, la probabile formazione della Nazionale per l'amichevole | Sky Sport
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Grecia-Italia, le probabili formazioni

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L'Italia affronterà la Grecia in amichevole questa domenica al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta. Due cambi per il ct ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo: Ahanor e Ekhator al posto di Favasuli e Cherubini. 

LE PAROLE DELLA VIGILIA: BALDINI - BARTESAGHI

 

 

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