L'Italia affronterà la Grecia in amichevole questa domenica al Pankritio Stadium di Heraklion, sull'isola di Creta. Due cambi per il ct ad interim Silvio Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo: Ahanor e Ekhator al posto di Favasuli e Cherubini.
LE PAROLE DELLA VIGILIA: BALDINI - BARTESAGHI
- Gianluigi Donnarumma
- Honest Ahanor
- Pietro Comuzzo
- Fabio Chiarodia
- Davide Bartesaghi
- Niccolò Pisilli
- Luca Lipani
- Cher Ndour
- Luca Koleosho
- Pio Esposito
- Jeff Ekhator
- Solo due cambi rispetto alla squadra che ha iniziato la gara col Lussemburgo
- Honest Ahanor prende il posto di Costantino Favasuli sulla fascia destra di difesa
- Jeff Ekhator sostituisce Luigi Cherubini nel tridente offensivo