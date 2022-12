Attraverso un comunicato della Figc, Gianluca Vialli ha annunciato di voler sospendere momentaneamente il suo ruolo di capo delegazione della Nazionale italiana: "Ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia". Il presidente Gravina: "È un protagonista assoluto della Nazionale e lo sarà anche in futuro"

Gianluca Vialli, capo delegazione della Nazionale italiana di calcio, ha comunicato alla Figc di volersi dedicare a superare questa fase della malattia. Lo ha fatto attraverso un comunicato, condiviso dalla Federcalcio attraverso i propri canali ufficiali: "Al termine di una lunga e difficoltosa 'trattativa' con il mio meraviglioso team di oncologi - ha spiegato Vialli -, ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio". Una decisione annunciata in giornata alla Figc, che registrerà quindi la sua assenza in occasione delle prossime gare della Nazionale nel 2023 con l’inizio delle qualificazioni all’Europeo 2024.