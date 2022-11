Mancini: "Resto CT per vincere il Mondiale 2026"

Le parole del CT azzurro al Corriere della Sera: "Fa tanto male perché dovremo aspettare prima di cancellare la macchia. Vogliamo andare al prossimo Mondiale, tra quattro anni, e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita. In Qatar meritavamo di esserci da campioni d'Europa" LA GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR - ARGENTINA-ARABIA SAUDITA LIVE Condividi

"Prevale la delusione che è forte e non mi abbandona mai". Sensazioni vive più che mai per il CT Roberto Mancini che sta seguendo il Mondiale in Qatar solo da spettatore dopo la mancata qualificazione dell'Italia: "Magari tra quattro anni, questo senso di vuoto passerà - spiega Mancini al Corriere della Sera - Ora è così. Fa tanto male perché dovremo aspettare prima di cancellare la macchia. Sento la stessa delusione che ho provato quando con la Sampdoria ho perso la finale di Champions: sapevo che non l'avrei rigiocata". Mancini guarda già al futuro. Se i prossimi impegni in calendario sono le finali di Nations League e le qualificazioni a Euro 2024, un occhio è rivolto anche al Mondiale 2026: "Vogliamo andare al prossimo, tra quattro anni, e magari vincerlo - aggiunge - Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo".

"Meritavamo di esserci da campioni d'Europa" leggi anche 'Momenti QATARtici', la video-rubrica sul Mondiale Il commissario tecnico azzurro dice di non aver creduto al ripescaggio, ma sostiene che i campioni d'Europa dovrebbero essere ammessi di diritto: "Non solo i campioni d’Europa, ma quelli di tutti i Continenti. Lo dico nell’interesse del calcio e dello stesso Mondiale. Così come dovrebbe essere certo di poter partecipare chi ha vinto l’edizione precedente: prima era così, adesso non più. Non sempre il calcio prende decisioni giuste per se stesso".

"Argentina favorita, è il momento di una sudamericana" leggi anche Mondiali, oggi 4 gare: ci sono Argentina e Francia Mancini, infine, ha ribadito il suo pronostico per il Mondiale, con l'Argentina favorita: "E non solo perché ha Messi - spiega - Contro di noi a giugno mi ha fatto una grande impressione. In assoluto penso che sia arrivato il momento di una sudamericana. L'Europeo sotto certi aspetti è più difficile del Mondiale. La Francia, anche senza Benzema, è forte. Così come Germania e Belgio e, prima o poi, l'Inghilterra riuscirà a vincere qualcosa".