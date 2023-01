La crescita dei giovani è uno degli obiettivi di Roberto Mancini sin dal suo arrivo alla guida della Nazionale. Un concetto ribadito ancora una volta nella tavola rotonda dal titolo "Allenare l'Azzurro", svolta al Salone d'Onore del CONI, insieme ai commissari tecnici di basket (Gianmarco Pozzecco), pallanuoto (Sandro Campagna) e pallavolo (Fefè De Giorgi): "Nel calcio il cambio generazionale è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto - spiega Mancini - In Italia dobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli. Bisogna dar loro fiducia e la possibilità di fare errori e di essere chiamati dalle nazionali. L'U21, ad esempio, arriva a fine biennio che hanno giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giocano in prima squadra, per noi così è faticoso cercare i talenti".