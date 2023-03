Barella torna a casa: salta la sfida contro Malta

Il centrocampista dell'Inter, uscito a metà del secondo tempo dopo il pestone ricevuto da Maguire, farà rientro al proprio club e non sarà a disposizione di Mancini per il match contro Malta, in programma domenica sera

Roberto Mancini dovrà fare a meno di Nicolò Barella nella partita di domenica sera contro Malta. Il centrocampista dell'Inter, in campo 62 minuti contro l'Inghilterra a Napoli, farà rientro al proprio club a causa di un pestone ricevuto nel secondo tempo da Maguire. Barella non è il solo a lasciare la Nazionale in anticipo. Come già concordato con lo staff, anche Leonardo Bonucci farà rientro a Torino per proseguire il percorso di recupero dopo l'infortunio al perone rimediato contro la Sampdoria nell'ultima gara di campionato.