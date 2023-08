Gravina risponde a Mancini: "Offensivo verso di me, noi sappiamo la verità"

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è tornato a parlare dell'addio di Roberto Mancini dalla Nazionale. Lo ha fatto in una intervista al Corriere della Sera in cui ha risposto in maniera polemica alle dichiarazioni dell'ex ct che gli addossava le colpe per il suo addio alla panchina dell'Italia. ""Quelle di Mancini sono state dichiarazioni sconfortanti, inappropriate e offensive nei miei confronti" ha detto Gravina rincarando poi la dose "ci sono rimasto male, avevamo un rapporto di amicizia e professionalità non ho mai fatto invasioni di campo, non ho mai chiesto la formazione. Non mi meritavo parole così". Il numero uno della Federcalcio ha voluto poi chiarire anche le polemiche riguardo le modifiche di parte dello staff tecnico dell'ex ct che sarebbero state uno dei motivi della separazione: "Solo Evani era uscito. Ed era in nazionale prima dell'arrivo di Roberto. Recentemente gli abbiamo rinforzato il gruppo con Barzagli e Gagliardi indicati da lui".